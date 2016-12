Zawody w Koczku - zgłoszenia

Do Koczka warto jeździć! Zgłoszenia wyglądają następująco:

Do konkursu "LL" (zawody amatorskie) zostało zgłoszonych 5 par.

Do konkursu "L" jest zgłoszonych 10 par w tym 7 koni startuje w MPMK, 1 koń staruje w Open MPMK i 2 konie są starsze.

Do konkursu "P" jest zgłoszonych 20 par w tym 10 koni startuje w MPMK, 3 konie startują w Open MPMK a pozostałych 7 koni to konie starsze.

Do konkursu "N" zgłosiły się tylko 4 pary, 2 konie startują w MPMK a 2 w open MPMK.