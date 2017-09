Piąte miejsce Kamili Kart. Podwójne złoto Sabriny Arnold

Ostatniego tygodnia w Europie odbyły się dwie imprezy rajdowe najwyższego formatu – Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Brukseli, oraz konkurencyjne zawody w Euston Park, które zgromadziły na starcie 4 konkursów niebagatelną liczbę ponad 300 koni. Brussels Equestrian Endurance Masters 17 sierpnia 2017 w Brukseli w Mistrzostwach Europy w na dystansie 160 km wzięło udział 68 koni, ukończyło 33. Mimo, że miały w nich wziąć udział 3 polskie pary (Maja/Krzysztof Wojtecki, Zbrucz/Beata Szlezyngier-Jagielska i For Ferro/Kamila Kart), ostatecznie na starcie stanęła tylko ta ostatnia, a dwie pozostałe zameldowały się na zawodach rozgrywanych w Anglii. Wracając do Brukseli – Kamila Kart osiągnęła w tych zawodach doskonały wynik, który pozwolił jej sięgnąć po 5-te miejsce. Koń, na którym startowała – For Ferro, to młody, 8-letni wałach czystej krwi arabskiej, na stałe trenujący w Hiszpanii w teamie Jaume Punti’ego (Mistrza Świata z poprzedniego roku i Mistrza Europy z roku 2015). Kamila to klasowa zawodniczka, należąca do wąskiego grona jeźdźców ELITE (do którego przepustką jest ukończenie w karierze 10 startów na poziomie CEI 3*). Na co dzień trenuje wśród najlepszych zawodników rajdowych zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i w Hiszpanii. Nie jest to jej pierwszy tak wysoki wynik – w roku 2013 podczas Mistrzostw Europy w czeskim Most sięgnęła po trzecie miejsce. Kamila zaczynała swoją karierę rajdową w Polsce, trenując w KJ Champion k. Łodzi. Na swoim koncie ma 2 złote, 1 srebrny oraz 1 brązowy medal Mistrzostw Polski. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! W Mistrzostwach Europy I miejsce zajęła reprezentantka Niemiec Sabrina Arnold na 10-letnim koniu Tarzibus (wnuku michałowskiego Zulusa / Palas), z prędkością 22,531 km/h, prawie 20 min przed finiszującym na drugim miejscu Alexem Luque (Hiszpania) na klaczy Calandria PH i zdobywcą trzeciego miejsca Angelem Soy Coll (również Hiszpania) na Tonik de Becherel. 11-letnia Calandria PH potwierdziła swoją wybitną klasę – jest to jej drugi srebrny medal w imprezie takiej rangi po tym w MŚ Samorin zeszłego roku. W poprzednich Mistrzostwach Europy (Samorin 2015) zajęła natomiast 4-te miejsce. Tonik de Becherel to natomiast wierzchowiec, na którym Kamila Kart w zeszłym roku ukończyła MŚ Samorin na miejscu 15. W klasyfikacji drużynowej po złoto sięgnęła drużyna Hiszpanii, przed Włochami i Szwecją. Dwa dni po Mistrzostwach Europy rozegrały się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w kategorii koni 7-letnich. Spośród bardzo małej liczby startujących (jak na imprezę tej rangi) - jedynie 36 koni, ukończyło 12. Zwycięstwo ponownie należało do Sabriny Arnold, która na koniu Tammam La Lizonne wykręciła prędkość 20,481 km/h, czym potwierdziła, że Bruksela w tym tygodniu zdecydowanie należała do niej. Drugie miejsce zajęła belgijka Elisabeth Hardy na Adir Folie, natomiast trzecie – Ana Barbas z Portugalii na Fuico. Powodów niskiej frekwencji w Brukseli może być wiele. Na długo przed zawodami pojawiały się zastrzeżenia co do bezpieczeństwa tras oraz bramek weterynaryjnych położonych na asfaltach. Jednakże niebagatelny wpływ na liczbę zawodników na pewno miały konkurencyjne zawody rozegrane w angielskim Euston Park. UK Endurance Masters Podczas startów w Anglii 19 sierpnia 2017 Polskę reprezentowały 4 pary – 2 w CEI 2* (Maja/Krzysztof Wojtecki i Bossan/Martyna Kamińska), oraz 2 w CEI 1* (Zbrucz/Beata Szlezyngier-Jagielska i Falkor/Katarzyna Kłosek). Było jednak więcej Polskich akcentów. Należy jednak zacząć od tego, co przyciągnęło tak dużą liczbę startujących (ponad 300 par). Mianowicie – koszt transportu (do 1500 euro), przeprawy promowej, wpisowego i boksu pokrywał sponsor zawodów. Ponadto, każdy kto ukończył zawody dostawał 1000 euro, a dla pierwszych 5 koni w każdym konkursie i dla zdobywców Best Condition były dodatkowe nagrody finansowe. W najwyższym konkursie – CEI 3* ukończyły tylko 13 spośród 40 startujących koni. Brała w nich udział polskiej hodowli Eskallonia (2007, Etnodrons Psyche – Edissa / Europejczyk, hod. E. Iwanicka). Niestety, nie ukończyła zawodów. W konkursie CEI 2* (54 spośród 110 koni ukończyło) koń Fagor (2010, FS Bengali – Freska / Emigrant, hod. Czesław Witko) pod zawodnikiem reprezentującym Zjednoczone Emiraty Arabskie (Mohd Ahmad Mohd Ghanim Al Marri) zajął 3-cie miejsce z prędkością 25,32 km/h. Reprezentująca Polskę juniorka Martyna Kamińska na koniu Bossan (2011, Esturion – Bossa Nova / Grafik, hod. Czesław Witko) finiszowała na 47. pozycji z prędkością 14,53 km/h. Był to pierwszy start zawodniczki w konkursie CEI 2*. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne starty! Krzysztof Wojtecki na klaczy Maja nie ukończył zawodów (eliminacja podczas obowiązkowej re-kontroli po 3-ciej pętli). Eliminacja dotknęła również polskiej hodowli konia Habron Szagya (młp, 2009, Hebab – Habra / Agro) biegnącego pod flagą Bahrajnu oraz konia Czartowczyk (2009, Mąciwoda – Cewa / Pers, hod. Krzysztofa Czarnoty) pod zawodnikiem z USA. Na juniorskim dystansie 120 km (19/40 koni ukończyło) polskiej hodowli Ebory (2009, Sanadik El Shaklan – Ebora / Ekstern, hod. SK Michałów) pod zawodnikiem z UAE (Saeed Abdulla bin Huzaim) przybiegł piąty (21,5 km/h), a klacz Kamilcia (młp, 2009, Mąciwoda – Kabała / Korsarz) skończyła na 19. miejscu (13,) pod reprezentantem Kuweitu (Talal Almutairi). Konkurs CEI 1* ukończyły obie polskie zawodniczki – Beata Szlezyngier-Jagielska na koniu Zbrucz (2007, Ekstern – Zgadula / Fawor, hod. St. Roch Arabians) na miejscu 47. (16,66 km/h) i Katarzyna Kłosek na koniu Falkor na miejscu 89. (13,93 km/h). Gratulacje! Trochę szkoda, że nie udało się wystawić polskiej drużyny w Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie na to czas i Polska sięgnie po ten wymarzony, co najmniej brązowy medal (na który każdego roku po analizie wyników drużynowych „mamy realne szanse”). Może nie na WEG w przyszłym roku (wyjazd do USA może stanowić sporą przeszkodę finansową dla polskich zawodników), ale za 2 lata będą kolejne Mistrzostwa Europy i kolejna szansa. Oby udało się ją dobrze wykorzystać! Kolejne duże zawody w tym roku to Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodych Jeźdźców we włoskim Valeggio sul Mincio 22-24 września. Zapowiada się w nich udział reprezentantki Polski. Trzymamy kciuki! Wyniki zawodów w Brukseli dostępne na stronie http://www.atrm-systems.fr/index0eng.htm



Wyniki zawodów w Euston Park dostępne na stronie http://tawqeet.ae/ Izabela Drażba