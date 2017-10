Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2017

6-7.10.2017r. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się MPMK w dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych. W związku z tym, że wyniki są załączone, nie będę ich tu w całości przytaczać, a skupię się na interesujących faktach z Mistrzostw.

We wszystkich konkursach wzięło udział 28 koni. Rywalizację w poszczególnych kategoriach wygrali:

4-latki – wał. Pacemaker (Madras Kossack – Polina / Balaton, hod. M. Gromala)

5-latki – kl. Hasty (Adwokat – Harbina / Santhos, hod. Damis BT)

6-latki – wał. El Mahdi (Fedain – El Madżilis / Piaff, hod. A. Nicpoń)

Trasy zostały dość mocno nadszarpnięte deszczem padającym w przeddzień Mistrzostw. Podłoże na trasie grząskie, wymagające, wymagało rozsądnej jazdy. Poziom MPMK jak zawsze wyśrubowany – prędkości powyżej 15 km/h, dające maksymalne ilości punktów, oraz minutowe wejścia na bramki weterynaryjne.

Cieszy zainteresowanie Stadniny Koni Kurozwęki rywalizacją w rajdach – aż 3 konie w MPMK zostały tam właśnie wyhodowane (z czego 2 konie pozostawały własnością Kurozwęk). Zajęły 2. i 3. miejsce w rywalizacji 4-latków (Cerceta i Edykt), oraz 7. w 5-latkach (Wiento). Konie z tej stadniny od zawsze słynęły z twardości i wytrzymałości. Mam nadzieję, że dzisiejsze kurozwęckie wierzchowce nie zawiodą swoich przodków i w kolejnych latach będziemy je oglądać w wyższych klasach.

Po 2 konie reprezentowały hodowle Wacława Sajdaka (Czarymar z Gór – 6. w 4-latkach, Czort z Gór – 3. w 6-latkach) oraz Piotra Siuty (Muqati – 4. w 4-latkach, Mahir – 4. w 5-latkach).

Wśród ojców koni rajdowych jedynie 2 ogiery miały więcej niż jednego potomka - El Omari (Enzo – Embra / Monogramm) - ojciec Cercety i Edykta (2. I 3. miejsce w rywalizacji 4-latków), oraz Madras Kossack (Adres – Mamba / Balaton) – ojciec Mistrza 4-latków Pacemakera i 4. w 5-latkach Mahira.

Ubolewam nad brakiem koni hodowli i własności SK Janów Podlaski w tych zawodach. Szkoda, że Stadnina nie skorzystała z tak świetnej okazji do pokazania swojego dorobku hodowlanego w dyscyplinie, wręcz stworzonej dla koni czystej krwi arabskiej. Liczę, że to się w przyszłości zmieni i już w kolejnym sezonie zobaczymy janowskie konie na rajdowych trasach.

Wynik konkursu koni 5-letnich wzbudził wiele kontrowersji i zwrócił uwagę na bardzo nieprecyzyjne zapisy Regulaminu SRK. Przepisy powinny być jednoznaczne i jasne dla wszystkich. Zapowiada się, że kolejny raz potrzebna będzie ich korekta, a jej kierunek będzie gorącym tematem na Konferencji dyscypliny.

Ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy ukończyli zawody! Życzymy wytrwałości i równie dobrych wyników w wyższych kategoriach konkursów w przyszłym sezonie!

L

N

N-O

P

Klasyfikcje poza MPMK Klasyfikcje poza MPMK

L

N

P