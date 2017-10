Zaproszenie do dyskusji

Zachęcamy do przesyłania wniosków, propozycji zmian w regulaminie, pomysłów na rozwój naszej dyscypliny, które zostaną przedyskutowane na Konferencji dyscypliny (przypominam - 29. października 2017r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW). Są do tego celu dostępne:

- forum dyskusyjne endurance.pl

- adres e-mail Menedżera dyscypliny, Pana Tomasza Tury

- grupy facebookowe (np. grupa Endurance Polska

https://www.facebook.com/groups/204291519953375/)

Do zobaczenia na Konferencji!