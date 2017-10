Kalendarz zawodów w 2018 roku - zgłoszenia

Prosimy Organizatorów o przesyłanie zgłoszeń zawodów do kalendarza na rok 2018 na adres e-mail Pana Tomasza Tury ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do

26. października 2017r.

Zgłoszenia te służą skoordynowaniu kalendarza zawodów. Wstępny kalendarz zostanie zaprezentowany na Konferencji, dzięki czemu zainteresowani zawodnicy będą mogli uwzględnić te zawody w swoich planach startowych (co przełoży się na frekwencję).

Najważniejsze imprezy w przyszłym roku:

26-29. lipca 2018r. Mistrzostwa Świata JiMJ - Pisa (ITA)

24-25. sierpnia 2018r. CEI i Mistrzostwa Polski - Dobrodzień

11-23. września 2018r. Światowe Igrzyska Jeździeckie - Tryon NC (USA)

29. września 2018r. MŚMK (7-latków) - Samorin (SVK)