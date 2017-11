Z ostatniej chwili! Wprowadzono poprawkę do wyników CEI 3* w Babenhausen - prędkość Ryszarda Zielińskiego to 14,008 km/h (a nie jak w wynikach nieoficjalnych 13,77 km/h). Tym samym nasz zawodnik zdobył tym startem najważniejszą zagrywkę do zawodów rangi ME/MŚ!

Gratulujemy!