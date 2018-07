SRK Kliczków 2018

Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w zawodach w sportowych rajdach konnych organizowanych po raz pierwszy na Zamku Kliczków oraz po raz pierwszy na Dolnym Śląsku. Trasy naszych rajdów przebiegają wyłącznie przez Bory Dolnośląskie, stanowiące największy i najatrakcyjniejszy pod wieloma względami kompleks leśny w Polsce. Gwarantujemy Państwu znakomite podłoże piaszczyste i trawiaste z niewielkimi różnicami wzniesień i możliwoscią tworzenia dowolnych pętli, bez konieczności przecinania asfaltowych dróg publicznych. Bory Dolnośląskie kryją w sobie siatkę ponad 200 km szlaków konnych i tym samym stanowią idealne miejsce do współzawodnictwa w tej pięknej dyscyplinie. Mamy poparcie naszego Pana nadleśniczego, który jest przyjaźnie nastawiony do sportów konnych.

Zapewnimy Państwu niezapomnianą scenerię z historycznym Zamkiem w tle w zamian za pomoc w zdobywaniu doświadczenia w roli organizatora SRK. Już w tym roku udało się zapewnić nagrody finansowe oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przy okazji tych zawodów odbędzie się wiele imprez towarzyszących. Jednak przede wszystkim pragniemy powrócić do "starej szkoły" i przywołać rajdową atmosferę z dawnych lat oraz zwyczaj integracji przy ognisku.

Mamy nadzieję, iż wraz z nami zapiszą Państwo pierwszą stronę w księdze sportowych rajdów konnych na Dolnym Śląsku oraz przyczynią się Państwo do wpisania się naszych zawodów na stałe do kalendarza rajdowego. Chcielibyśmy corocznie zwiększać rangę naszej imprezy sportowej a tym samym stworzyć możliwość rozowju dyscypliny w naszym kraju i umożliwić Państwu współzawodnictwo na światowym poziomie na ojczystej ziemi. Zatem zapraszamy serdecznie, rodzinna atmosfera oraz rywalizacja fair play gwarantowane. Do miłego zobaczenia.



Organizatorzy