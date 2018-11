Egzaminy na specjalistyczne odznaki jeździeckie w dyscyplinie sportowe rajdy konne

W dniu 19 stycznia 2019 roku (sobota) na Zamku w Kliczkowie odbędą się egzaminy na brązową, srebrną i złotą odznakę jeździecką w dyscyplinie sportowe rajdy konne.

Wymagania egzaminacyjne na brązową odznakę:

- część praktyczna m.in. jazda konna na ujeżdżalni/placu (ruszanie ze stój, zatrzymanie i cofanie, jazda stępem, poprawne przejście do kłusa i galopu, trzymanie równowagi oraz zachowanie płynności tych chodów, zademonstrowanie prawidłowego półsiadu (lub dosiadu odciążającego) w kłusie i galopie, ocena dosiadu jeźdźca z zachowaniem odpowiedniej równowagi, ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy. Komisja ocenia poprawność dosiadu jeźdźca oraz kontrolę sprawowaną nad koniem podczas jazdy).

Zwolnieni z egzaminu praktycznego są zawodnicy, którzy ukończyli konkurs klasy L podczas zawodów.

- część teoretyczna - obejmuje pytania egzaminacyjne od 1 do 260 zamieszczone na stronie PZJ dotyczące brązowej odznaki jeździeckiej, obligatoryjnie pytania od 261 do 276.

Wymagania egzaminacyjne na srebrną odznakę:

- część praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodników, którzy ukończyli konkurs zgodnie z zasadami klasy P podczas zawodów.

- część teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf

Wymagania egzaminacyjne na złotą odznakę:

- część praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodników, którzy ukończyli konkurs zgodnie z zasadami klasy N podczas zawodów.

- część teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf



Przypominamy, iż w terminie 18-20 stycznia 2019 roku na Zamku w Kliczkowie odbywa się kurs podstawowy na sędziego w dyscyplinie sportowych rajdów konnych oraz seminarium licencyjne. Osoby chętne do udziału w kursie a nie posiadające odznaki jeździeckiej mogą zdobyć obydwa uprawnienia w tym jednym miejscu i jednym terminie.



Wszelkie bliższe informacje pod numerem 603499848 Anna Krzesiewicz, email



Przydatne linki:

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20wytyczne_0.pdf

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/PRZEPISY_O_S%C4%98DZIACH_wyd_6.5_21.03.2014.pdf

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84_0.pdf