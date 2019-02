Szkoliliśmy rajdowo na Zamku w Kliczkowie

Przez weekend 18-20 stycznia szkoliliśmy się pod okiem naszych wspaniałych wykładowców i egzaminatorów - Pani Gosi Kram, Pana doktora Bernarda Turka vel Benka oraz Pana Tomasza Tury. 10 osób uzyskało uprawnienia sędziowskie w SRK, trzy osoby odnowiły licencje sędziowskie w tejże dyscyplinie a 14 osób zdobyło odznaki rajdowe (5 złotych, 1 srebrna i 8 brązowych). Zagościliśmy na Zamku w Kliczkowie przybywając z całej Polski (5 związków jeździeckich: MAZ, LUB, MAŁ, DOS, SLA).

Jesteście fantastyczni !!! Najlepsi !!! Bardzo WAM wszystkim dziękuję za świetną atmosferę, za poważne podejście do tematu i egzaminów, za wszystkie pytania i poruszone wątki, za żarty i za WAS całych !!! Dzięki dyrekcji Zamku Kliczków oraz całej załodze oraz Jesionkowi :) za wsparcie. Widzimy się na międzynarodowych zawodach w sportowych rajdach konnych w sierpniu 2019 r.

Do zobaczenia - kierownik kursu Anna Krzesiewicz



