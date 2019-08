Egzaminy na odznaki

Serdecznie zapraszam na egzaminy na brązową, srebrną i złotą odznakę rajdową PZJ. Egzaminy odbędą się 1 września 2019 roku, w niedzielę, w czarującej scenerii zamkowej w bardzo urokliwym miejscu na mapie Polski. Miła atmosfera i niezapomniane wrażenia gwarantowane.

http://artemor.pzj.pl/Overview/BadgeExams

W styczniu bieżącego roku podczas egzaminów na odznaki, który odbył się u nas po raz pierwszy, odznaki zdobyło 14 osób (5 złotych, 1 srebrną i 8 brązowych). Atmosfera była przednia a osoby podchodzące do egzaminów przyjechały z całej Polski (5 związków jeździeckich: MAZ, LUB, DOS, MAŁ, SLA).

Dlatego skłaniam się do przeprowadzenia kolejnych egzaminów i na bieżąco będę uzupełniała informacje dotyczące wrześniowych egzaminów.

Koszt egzaminów:

- brązowa odznaka - 100 zł

- srebrna odznaka - 160 zł

- złota odznaka - 180 zł

(obowiązuje przedpłata w wysokości 100 zł na numer konta, który będzie podany wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć w mailu potwierdzającym otrzymanie zgłoszenia o uczestnictwie).

Termin zgłoszeń - 23 sierpień 2019 roku.



Wymagania egzaminacyjne na brązową odznakę:

- część praktyczna m.in. jazda konna na ujeżdżalni/placu (ruszanie ze stój, zatrzymanie i cofanie, jazda stępem, poprawne przejście do kłusa i galopu, trzymanie równowagi oraz zachowanie płynności tych chodów, zademonstrowanie prawidłowego półsiadu (lub dosiadu odciążającego) w kłusie i galopie, ocena dosiadu jeźdźca z zachowaniem odpowiedniej równowagi, ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy. Komisja ocenia poprawność dosiadu jeźdźca oraz kontrolę sprawowaną nad koniem podczas jazdy).

Zwolnieni z egzaminu praktycznego są zawodnicy, którzy ukończyli konkurs klasy L podczas zawodów.

- część teoretyczna - rozmowa. Można posiłkować się pytaniami zamieszczonymi na stronie PZJ (od 1 do 276, obligatoryjnie pytania od 261 do 276).



Wymagania egzaminacyjne na srebrną odznakę:

- część praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodników, którzy ukończyli konkurs zgodnie z zasadami klasy P podczas zawodów.

- część teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf



Wymagania egzaminacyjne na złotą odznakę:

- część praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodników, którzy ukończyli konkurs zgodnie z zasadami klasy N podczas zawodów.

- część teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf



Istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu konia do egzaminu praktycznego na brązową odznakę.



Organizatorowi zależy na przyjacielskiej atmosferze i dobrych relacjach wzajemnych środowiska rajdowego w związku z czym godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminów na tą chwilę są orientacyjne (9:00-16:00). Postaramy się dopasować do Państwa w miarę możliwości i potrzeb.



Przydatne linki:



http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf



http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/SRK%20Regulamin%20Specjalistycznej%20Odznaki%20obowi%C4%85zuje%20od%2008%20VI%202018%20r.%20.pdf



https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf



https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf



Zatem serdecznie zapraszamy wraz z komisją egzaminacyjną i życzymy zaliczenia brakujących konkursów w przededniu egzaminów na naszych zawodach w Kliczkowie.

https://www.facebook.com/events/2355229374800378/



Mail do zgłoszeń: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon kontaktowy: 603499848

Do miłego zobaczenia - Ania Krzesiewicz